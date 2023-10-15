Чим, перш за все, необхідно запастися, аби пережити блекаут, розповів доцент кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики Івано-Франківського університету нафти і газу Андрій Яворський.

До теми Чим запастися на зиму в Україні: детальний список необхідних продуктів і предметів

Що треба купити на випадок блекауту

Якщо доведеться ночувати за низької температури, стануть в нагоді речі, якими користуються альпіністи. Зокрема, це термобілизна, хороший спальник, намети, зазначив Яворський.

Експерт розповів, що варто мати на випадок блекауту:

Чим зігрітися . Підготуйте пледи та ковдри, термобілизна, гарячі напої в термосах або термокухлях. Можна також використати окопні свічки, однак, з ними варто поводитися дуже обережно.

. Підготуйте пледи та ковдри, термобілизна, гарячі напої в термосах або термокухлях. Можна також використати окопні свічки, однак, з ними варто поводитися дуже обережно. Як приготувати їсти. Знадобиться туристична плитка з балонами, яка працює від скрапленого газу. Вона безпечна та зручна у використанні. Однак, пам'ятайте, що у квартирі використати великі балони заборонено. Тому мешканцям багатоквартирних будинків варто обрати мініплиту, що працює від балончиків цангового типу, або ж купувати пальник на сухому паливі.

Раціон доведеться змінити – на цій плиті борщ не звариш. Потрібно мати продукти, які готуються швидко – каші, макарони, овочі. Також запастися можна й консервами. Запас варто зробити десь на 2 тижні, на більший час немає сенсу, адже продукти зіпсуються. Також треба запастися всіма видами води – і питної, і технічної,

– підкреслив експерт.

Альтернативне освітлення. Варто тримати біля себе хороший ліхтарик на батарейках АА. Додатково стане в нагоді налобний ліхтар, адже вуличне освітлення може не працювати. До речі, кемпінговий ліхтар зможе освітити цілу кімнату.

Подбайте про свої гаджети – купіть хороший павербанк, ємністю 20 тисяч mAh, адже сучасні смартфони споживають багато електроенергії. Генератор можна купити спільно з сусідами. Також доступні туристичні сонячні батареї з перетворювачем – потужність таких батарей має бути на рівні 15-20 W,

– сказав Яворський.

Експерт також порадив у жодному разі не купувати павербанки з сонячними батареями. Адже потужність таких пристроїв мізерна.

Зв'язок. Купіть радіоприймач, що працює на батарейках. Так зможете уникнути інформаційного вакууму, якщо у регіоні зникне зв'язок. Окрім того, не забувайте, що під час блекауту можливі збої роботи оповіщення про тривогу.

Читайте також План на випадок блекаутів: як працюватимуть лікарні у разі відключень світла

Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу