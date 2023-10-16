Как пережить длительные отключения электричества, что нужно знать и какие запасы следует сделать, читайте дальше. Заметим, что очень важно сохранять спокойствие и не паниковать.

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Сделайте запасы пищи и воды

Прежде всего стоит позаботиться о запасах пищи, не портящейся без холодильника и которую можно приготовить без электроэнергии. Кстати, желательно, чтобы для ее приготовления не понадобилось много воды.

Так вот, продукты длительного хранения, которые нужно купить:

мясные, рыбные, овощные консервы;

сублимированные продукты (каши, которые нужно залить кипятком);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты;

орешки;

батончики;

шоколад и так далее.

Впрочем, не обязательно отказываться от привычных вам блюд. Кроме того, даже при отключении света пищу лучше держать в холодильнике. Продукты еще несколько часов могут сохранять холод. Однако, как можно реже открывайте дверцу. Сначала ешьте то, что может быстро испортиться.

Кстати, если на улице низкая температура, часть продуктов можно хранить на балконе или за окном. Для этого сделайте небольшой контейнер и крепко закрепите его.

Важно! Обязательно запаситесь питьевой и технической водой. Помните, что на одного взрослого нужно 3 литра питьевой (включая жидкость для приготовления пищи), 10 – 12 литров технической. Сделайте запасы как минимум на 3 суток.

Если магазинной воды нет, можно набрать в бювете, колодце, пунктах разлива. Соответствующие адреса ищите на сайте городских советов. Также, если питьевая закончилась, а пополнить запасы нет возможности, вскипятите техническую.

Кстати, в аптеках, туристических магазинах или гипермаркетах можно купить специальные таблетки для дезинфекции воды или активированный уголь.

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Что приготовить, когда нет электричества

Еще в прошлом году в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подготовили советы, что можно приготовить без электричества. Прежде всего это каши быстрого приготовления, которые достаточно залить кипятком и оставить на время.

В частности:

пшеничная;

пшенная;

перловая;

кускус;

гречневая.

Кстати, овсянку можно заливать холодной водой, кефиром или молоком. Кроме того, все эти каши можно готовить в термосе. Один час кипения на плите – это 4 – 5 часов настаивания в термосе.

Какие свечи купить

Наиболее экологичны, безопасны и без резкого запаха – свечи из пчелиного воска. Он не горит, а только плавится. Традиционная церковная свеча, имеющая диаметр 0,97 сантиметра и высоту 30 сантиметров, будет гореть примерно 3 часа 40 минут.

Свечи из растительного воска производят из пальмового или кокосового масел. Они имеют матовую оболочку, а воск при сгорании – прозрачный вид. Впрочем, продолжительность разнится. Например, пальмовая диаметром 5,5 сантиметра и высотой 15 будет гореть более двух суток, правда, будет выделять немного света.

Отдельно можно выделить свечи из следующих видов растительного воска:

пальмовый – жесткий и нежирный материал, горит без запаха, впрочем, хрупкий;

соевый – имеет матово-белый цвет, при нагревании становится жидким и прозрачным с молочным запахом;

кокосовый – такие свечи дороже пальмовых и соевых, однако, дольше горят.

Эти все свечи выделяют концентрированный аромат и их лучше использовать в больших помещениях.

Парафиновые неприятно пахнут. Их нужно чередовать с более экологичными. Кроме того, периодически проветривать помещение. Эти свечи недорогие, но и сгорают на 40% быстрее, чем сделаны из растительного воска.

Кстати, также обязательно позаботьтесь о запасе спичек или зажигалок.

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Что делать, если нет света, газа и воды: смотрите видео

Как оставаться на связи

Важно понимать, что из-за большой нагрузки на мобильные сети при отключениях электроэнергии следует ограничивать использование этого типа связи. В Госспецсвязи дали советы, как это сделать:

используйте фиксированные сети, например, некоторые укрытия обустроены Wi-Fi;

откажитесь от видео в пользу текстовых форматов;

используйте текстовые сообщения, а не звонки и видеовызовы;

сократите продолжительность разговоров;

установите ограничение трафика в настройках приложений и наименьшее разрешение в настройках видео в ютубе;

выключите режим автоматической загрузки медиафайлов в мессенджерах;

если не работает сеть оператора, воспользуйтесь национальным роумингом;

загрузите необходимую информацию (в том числе важные контакты) в память смартфона или запишите ее на бумаге.

Также установите мессенджеры, работающие по принципу рации. Радиус работы приложений зависит от поколения Bluetooth и помех сигнала (до 100 метров). Одно из таких приложений – Bridgefy. Есть как на Android и iOS.

Если требуется срочная помощь, звоните по ГСЧС. Если мощности сети недостаточно, отправьте сообщение близким с просьбой перезвонить. Если и это не удается сделать, сохраните черновик и отправьте, как только появится связь.

Что делать, если не работает мобильный интернет