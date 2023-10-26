Как рассказала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в эфире Радио Свободная Европа/Радио Свобода, размещаются такие пункты несокрушимости в зданиях Службы или палатках или специальных транспортных средствах.
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Что известно о пунктах несокрушимости от ГСЧС
В настоящее время ГСЧС развернули 1004 пункта несокрушимости, из которых 752 – на базе стационарных объектов ГСЧС и 252 – мобильных.
Водолага сообщила, что уже сейчас ГСЧС готова принять 20 тысяч человек, но в случае необходимости спасатели могут дополнительно развернуть еще 250 пунктов несокрушимости.
Где можно найти список пунктов несокрушимости
Карта расположения пунктов несокрушимости доступна в приложении Дия.
Отметим, что такая функция в приложении появилась 20 октября. Услуга заработала почти для всех областей. Исключение из соображений безопасности только Херсонская, Запорожская, Доецкая и Луганская области.
Карту пунктов несокрушимости можно скачать. Она работает даже без Интернета.
Ранее в Минэнерго отметили, что отключение света возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов и повреждений энергетического оборудования, а также технологических нарушений при неблагоприятных погодных условиях.