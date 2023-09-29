Для всей Украины существовала опасность ракетных атак. В воздух поднимался МиГ.

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Масштабная воздушная тревога

В 18:41 в Воздушных силах Украины оглашали о ракетной угрозе на всей территории Украины. Россияне подняли в воздух Миг – 31К, являющийся потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Тревога длилась час. В 19:46 в Воздушных силах начали сообщать об отбоях тревог для разных регионов.

Вся Украина "краснела" от тривог

Атака дронами Юга Украины 28 сентября: что известно

В ночь на 28 сентября россияне запустили по Украине "Шахеды". Все они были направлены на юг и центральные регионы. В Одесской и Николаевской области прогремели взрывы. К счастью, жертвам среди гражданского населения удалось избежать.

В ВСУ отмечают, что оккупанты пытались максимально запутать наши силы ПВО. На этот раз они запустили враждебные цели с севера, что весьма непривычно. В Воздушных силах заявили, что противник атаковал нашу страну 44 "Шахедами", 34 из которых удалось сбить.

Россия планирует атаковать Украину видоизмененными "Шахедами"

В СМИ заявили, что Иран модифицировал свои "Шахеды" – они больше не будут жужжать, как мопеды. В ВСУ объяснили, что звук этих дронов – один из факторов, который помогал нашим военным выявлять и сбивать враждебные цели. И оккупанты вполне осознанные этого решили убрать звук из своих беспилотников. По словам, спикера прессцентра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, наши силы тоже не сидели на месте, и готовы реагировать на вызовы, которые несут с собой модифицированные дроны.

На днях в Севастополе ревели сирены: в Крыму звучала первая официальная тревога

Так называемый губернатор оккупированного города Развожаев 25 сентября приказал запустить систему оповещения о воздушной тревоге. И уже вечером местные жители могли ее услышать. Оккупанты тогда заявили о ракетной атаке. Взрывы раздавались в Севастополе, в районе Инкермана, в Джанкое, в районе аэродрома "Бельбек". Оккупанты как всегда заверили, что им удалось сбить все цели.

А вечером 28 сентября россияне объявили о еще одной редкой вещи. Они на всю ночь перекрыли Крымский мост – с 21:00 до 06:00 под предлогом проведения "возобновляемых работ". Впоследствии местные телеграммы каналы писали о мощном пожаре в Аджимушкае, который находится в Керчи.