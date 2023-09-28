В целом мост недоступный для автомобильного транспорта на 9 часов. Запрет на проезд начал действовать с 21:00.

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Удивительные чудеса в Крыму

В оккупированном Крыму снова происходят загадочные события. В частности, 28 сентября россияне на всю ночь перекрыли Крымский мост – с 21:00 до 06:00. Они заявили, что это плановое мероприятие для проведения "восстановительных работ".

Впоследствии местные телеграммы каналы сообщили о мощном пожаре в Аджимушкае, что в Керчи. Крымчане заявляют, будто это пылает трава.

На полуострове что-то мощно горит / Фото из крымских пабликов

Нужно указать, что на фоне этих событий военное партизанское движение "Атеш", действующие на оккупированном полуострове, опубликовало немногословный пост со словом "тишина".

Сами ж россияне начали кричать об украинском "фейке". Там заявили, что ничего нигде не горит, а если и горит, то не там. Оккупанты начали утверждать, что на вероятном месте пожара вообще нет зданий. Утром якобы движение по мосту возобновится.

Что будет с Крымским мостом