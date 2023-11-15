15 ноября днем воздушные силы предупредили о ракетной опасности для всей Украины.

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Вся Украина – "красная"

Во всех областях существует угроза ракетных ударов. В 12:06 тревога начала распространяться по регионам нашего государства. Военные заявили, что она связана со взлетом МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.

Мониторинговые каналы также пишут о взлете Ил-8, который дозаправляет МиГ.

Продолжительность тревог возрастет

10 ноября в Украине впервые объявляли тревогу, длившуюся почти три часа. Она тоже была связана с тем, что в воздух поднялся враждебный МиГ, носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

Тогда спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что отныне и дальше следует ожидать, что подобные тревоги будут продолжаться в среднем 2-2,5 часа. Сейчас оккупанты тренируются дозаправлять свои самолеты в воздухе.

Так, вчера, 14 ноября, ракетная опасность сохранялось почти 3 часа. Игнат отметил, что это не рекорд. Кроме того, он подчеркнул, что на этот раз враг производил две дозаправки самолета в воздухе. В то же время представитель попросил граждан Украины не пренебрегать сигналом тревоги и сразу направляться к укрытиям.

Известно, что во время длительной тревоги россияне направили противорадиолокационную Х-31П на территорию Одесщины. Ракета упала в поле.

В Силах обороны отметили, что противник таким образом испытывает украинцев на выдержку и выискивает направления будущих атак.

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