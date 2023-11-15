Россия сразу после длительной тревоги из-за взлета носителя "Кинжала" направила по Одесщине противорадиолокационную ракету Х-31П. Она попала в поле.

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Необходимо помнить о безопасности

Таким образом, Россия, вероятно, ищет новые маршруты для атак по мирным городам Украины.

Но это четкий сигнал о необходимости соблюдения мер безопасности во время тревог. Враг испытывает нас на прочность, выдержку и стойкость,

– говорится в сообщении защитников Юга.

Что известно о Х-31П Это советская и российская тактическая управляемая ракета класса "воздух – поверхность" средней дальности для таких истребителей, как МиГ-29 и Су-27, однако применяются также с самолетов Су-24, Су-34, Су-35 и МиГ-31. . Есть противокорабельный (Х-31А) и противорадиолокационный (Х-31П) варианты ракет.



Противорадиолокационная Х-31П и противокорабельная ракеты X-31A – это первые в мире серийные боевые авиационные ракеты, оснащенные комбинированным прямоточным воздушно-реактивным двигателем, обеспечивающим поддержание высокой скорости на всей траектории полета.

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