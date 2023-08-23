От і виникла думка глянути, що ж це за село таке, звідки окупанти підіймають ракетоносії "Кинджалів". І, ми не здивовані, що побачили традиційні для Росії ландшафти та формати забудов.
Тим часом Російська економіка у п'ятірці лідерів, а росіяни є довгожителями: чергові "брєдні" Путіна
Асфальт, який відволікає від занепаду
Задля справедливості зауважимо, що у Саваслейці є асфальтовані дороги. Правда, маємо підозру, що їх зробили для того, щоб місцеві мешканці відволікалися від того, в якому занепаді та руїнах вони живуть.
Страх і ненависть у Саваслейці / Скриншоти з Google Maps
Завдяки знімкам можна побачити, що цей населений пункт не надто відрізняється від середньостатистичного по Росії. Тут і повалені будинки, і занедбані прибудинкові території. Що стосується розваг, то їх для місцевих мешканців небагато.
Можна сходити до церкви, а можна після цього заглянути до "Пятьорочки", щоб купити собі щось. Можливо, навіть того самого "бояришника". Не виключаємо.
Який вигляд має Саваслейка / Скриншоти з Google Maps
Є також інший магазин, у якому продають продукти та господарські товари. Він не виділяється якимось архітектурними особливостями. Похмура споруда, як і, по суті, сама Саваслейка.
Що відомо про село Саваслейка
- Почнімо з того, що це село у Кулебацькому міському окрузі Нижньогородської області. Його населення налічує близько 3 тисяч людей. Входить село до муніципального утворення Міський округ місто Кулебаки.
- А тепер про аеродром. Так, у 1953 році створили авіабазу на південно-західній околиці Саваслейки. Тоді він був центром підготовки авіаційного персоналу країн Варшавського договору.
- Тепер же цей аеродром – філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань. З 24 лютого 2022 року ворог використовує Саваслейку, щоб бити з неї ракетами "Кинджал" з ракетоносіїв МіГ-31К.