Вот и возникла мысль посмотреть, что же это за село такое, откуда оккупанты поднимают ракетоносители. "Кинжалов". И мы не удивлены, что увидели традиционные для России ландшафты и форматы застроек.

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Асфальт, отвлекающий от упадка

Справедливости ради заметим, что в Саваслейке есть асфальтированные дороги. Правда, подозрение, что их сделали для того, чтобы местные жители отвлекались от того, в каком упадке и руинах они живут.

Стоит внимания! Эти фото Google сделали еще в 2019 году. Есть вероятность, что за это время Саваслейка стала еще страшнее, ведь за последние годы враг все больше денег вкладывал в войну против Украины. Так что существует огромное сомнение, что кто-то беспокоился о строительстве этого села.

Страх и ненависть в Саваслейке / Скриншоты из Google Maps​

Благодаря снимкам можно увидеть, что этот населенный пункт не слишком отличается от среднестатистического по России. Здесь и упавшие дома, и заброшенные придомовые территории. Что касается развлечений, то их для местных жителей немного.

Можно сходить в церковь, а можно после этого заглянуть в "Пятерочки", чтобы купить себе что-нибудь. Возможно, даже того самого "боярышника". Не исключаем.

Как выглядит Саваслейка / Скриншоты из Google Maps

Есть также другой магазин, где продают продукты и хозяйственные товары. Он не выделяется какими-либо архитектурными особенностями. Мрачное сооружение, как и, по сути, сама Саваслейка.

Что известно о деревне Саваслейка