Вот и возникла мысль посмотреть, что же это за село такое, откуда оккупанты поднимают ракетоносители. "Кинжалов". И мы не удивлены, что увидели традиционные для России ландшафты и форматы застроек.
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Асфальт, отвлекающий от упадка
Справедливости ради заметим, что в Саваслейке есть асфальтированные дороги. Правда, подозрение, что их сделали для того, чтобы местные жители отвлекались от того, в каком упадке и руинах они живут.
Страх и ненависть в Саваслейке / Скриншоты из Google Maps
Благодаря снимкам можно увидеть, что этот населенный пункт не слишком отличается от среднестатистического по России. Здесь и упавшие дома, и заброшенные придомовые территории. Что касается развлечений, то их для местных жителей немного.
Можно сходить в церковь, а можно после этого заглянуть в "Пятерочки", чтобы купить себе что-нибудь. Возможно, даже того самого "боярышника". Не исключаем.
Как выглядит Саваслейка / Скриншоты из Google Maps
Есть также другой магазин, где продают продукты и хозяйственные товары. Он не выделяется какими-либо архитектурными особенностями. Мрачное сооружение, как и, по сути, сама Саваслейка.
Что известно о деревне Саваслейка
- Начнем с того, что это село в Кулебацком городском округе Нижегородской области. Его население насчитывает около 3 тысяч человек. Входит село в муниципальное образование Городской округ город Кулебаки.
- А теперь об аэродроме. Так, в 1953 году создали авиабазу на юго-западной окраине Саваслейки. Тогда он являлся центром подготовки авиационного персонала стран Варшавского договора.
- Теперь же этот аэродром – филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний. С 24 февраля 2022 года враг использует Саваслейку, чтобы бить из нее ракетами "Кинжал" из ракетоносителей МиГ-31К.