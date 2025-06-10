Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що Україна могла уразити важливу авіацію для росіян. Таких атак з часом буде лише більше.

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У чому важливість удару по аеродрому "Саваслєйка"

За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, аеродром "Саваслєйка" знаходиться на відстані 600 кілометрів від території, які контролюють українські війська. Ймовірно, вдалось уразити літаки МіГ-31К і Су-30/34.

Жмайло пояснив, що МіГ-31К – це той самий МіГ, але буква "К" безпосередньо вказує, що це "Кинжал". На жаль, ці ракети максимально швидко долітають до українських міст.

Бортів МіГ-31К у росіян мало – від 12 до 24 одиниць. Ще у 1993 році вони перестали виробляти їх, бо були проблеми з двигунами: кожні 300 годин нальоту, що є дуже мало для авіації. Зараз окупанти думають, як відновити виробництво двигунів.

Отже, ми говоримо про 12 – 24 бортів, ще раніше ми познищували їх. Скільки залишилось в строю? Це вже рахуємо одиницями. Те саме з "Кинжалами" – в місяць росіяни можуть виготовити 10 – 15 одиниць при накопиченні 100 одиниць. Це критично мало для ядерної держави,

– наголосив він.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці додав, що кожен такий удар, навіть якщо він не приносить яскравих вибухів, суттєво впливає на логістику ворога. Адже після таких атак росіяни змушені перекидати свою авіацію та переплановувати удари по Україні.

"Таких ударів буде більшати. Нинішня адаптація Росії – це лише початок для наших ворогів", – підсумував він.

До слова, село Саваслейка розташоване в Кулебацькому міському окрузі Нижньогородської області Росії. Його населення становить близько 2 700 людей. На аеродромі "Саваслейка" дислокується філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань міноборони Росії.