Про це пише 24 Канал з посиланням на NV.

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Атака на нафтобазу в Енгельсі і завод в Чебоксарах

На знімках станом на 10 червня можна помітити знищення чи критичне пошкодження щонайменше 5 або 7 резервуарів з пальним, що вдвічі більше, ніж вважалося раніше.

Супутникові знімки за 7 червня, які фіксували наслідки атак на Енгельс, показували масштабну пожежу та руйнування, проте через задимлення, оцінити масштаби руйнувань було неможливо.

Крім цього, супутникові знімки підтверджують успішну атаку дронів на завод ВНІІР-Прогрес у місті Чебоксари в Чуваській республіці Росії.

Через невисоку якість кадрів станом на 10 червня важко провести оцінку масштабів руйнувань, однак на даху одно з корпусів появилися сліди пожежі.

"З тією якістю кадру, що є наразі, пожежу важко помітити одразу, проте зміни стають очевидними порівняно зі знімками супутників до атаки БпЛА", – пишуть у виданні.



Супутникові знімки після атаки на нафтобазу в Енгельсі та завод у Чебоксарах / Скриншот інфографіки NV