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У Києві є постраждалі внаслідок атаки Росії
Кличко повідомив про 4 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки Росії. Усіх госпіталізували.
Які наслідки масованої атаки на Київщину
Масована атака на Київщину з застосуванням безпілотників і ракет продовжується. Тривога тривала понад 5 годин.
Станом на зараз наслідки фіксуються у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах області. Пошкоджені приватні будинки, горять автомобілі.
Влучання в житловий будинок в Одесі: є жертва й постраждалі
Внаслідок російської атаки зруйновані й пошкоджені житлові будинки у середмісті Одеси. Загинув 59-річний чоловік. За попередніми даними, 4 людей постраждали.
Також вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. Спалахнула пожежа.
Пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.
Ворог масовано атакує Київ: є постраждалі
Внаслідок масованої атаки Росії на Київ зафіксували такі наслідки:
- Дарницький район: спалахнула пожежа в нежитловій будівлі, є руйнування та пожежа житлового будинку, а також часткова руйнація в нежитловій зоні. Крім того, уламки збитого БпЛА впали в зеленій зоні. Є пошкодження і в гаражному кооперативі, займання складських приміщень, горить лісосмуга.
- Оболонський район: пошкодження двох поверхів житлового будинку, займання в офісній будівлі, падіння уламків на відкритій місцевості, руйнування житлового будинку.
- Голосіївський район: уламки БпЛА впали на території нежитлової будівлі.
- Деснянський район: внаслідок падіння частин збитого БпЛА загорівся автомобіль.
- Шевченківський район: спалахнула пожежа в житловому будинку, є пошкодження будинку за іншою адресою, а також спалахнула пожежа в будівлі бізнес-центру.
- Подільський район: пошкодження нежитлових приміщень.
- Солом'янський район: виникла пожежа в багатоповерховому будинку.
Росіяни вдарили по пологовому будинку в Одесі
Унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.
У всіх аеропортах Москви ввели режим "Килим"
Режим "Килим" ввели у всіх московських аеропортах. Раніше росіяни скаржилися на вибухи у низці міст Московської області.
В Одесі прогриміли вибухи
Росія атакувала Одесу ударними дронами. Пролунали вибухи.
Українські воїни знищили човен з російськими окупантами
На Півдні Сили оборони знищили ворожий човен з десантом.
F-16 вперше в історії збив винищувач Су-35 на Курщині
Вперше в історії військової авіації винищувач F-16 збив російський Су-35 у повітряному бою.
За даними Bild, Сили оборони України знищили ворожий літак 7 червня на Курському напрямку.
"Шахеди" атакують Київ і область
У повітряному просторі зафіксовано ворожі безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.