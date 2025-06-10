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Дивіться також В Одесі є влучання в житловий будинок: загинув чоловік, ще 4 людей постраждали

05:58, 10 червня

У Києві є постраждалі внаслідок атаки Росії

Кличко повідомив про 4 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки Росії. Усіх госпіталізували.

04:45, 10 червня

Які наслідки масованої атаки на Київщину

Масована атака на Київщину з застосуванням безпілотників і ракет продовжується. Тривога тривала понад 5 годин.

Станом на зараз наслідки фіксуються у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах області. Пошкоджені приватні будинки, горять автомобілі.

03:43, 10 червня

Влучання в житловий будинок в Одесі: є жертва й постраждалі

Внаслідок російської атаки зруйновані й пошкоджені житлові будинки у середмісті Одеси. Загинув 59-річний чоловік. За попередніми даними, 4 людей постраждали.

Також вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. Спалахнула пожежа.

Пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.

02:29, 10 червня

Ворог масовано атакує Київ: є постраждалі

Внаслідок масованої атаки Росії на Київ зафіксували такі наслідки:

  • Дарницький район: спалахнула пожежа в нежитловій будівлі, є руйнування та пожежа житлового будинку, а також часткова руйнація в нежитловій зоні. Крім того, уламки збитого БпЛА впали в зеленій зоні. Є пошкодження і в гаражному кооперативі, займання складських приміщень, горить лісосмуга.
  • Оболонський район: пошкодження двох поверхів житлового будинку, займання в офісній будівлі, падіння уламків на відкритій місцевості, руйнування житлового будинку.
  • Голосіївський район: уламки БпЛА впали на території нежитлової будівлі.
  • Деснянський район: внаслідок падіння частин збитого БпЛА загорівся автомобіль.
  • Шевченківський район: спалахнула пожежа в житловому будинку, є пошкодження будинку за іншою адресою, а також спалахнула пожежа в будівлі бізнес-центру.
  • Подільський район: пошкодження нежитлових приміщень.
  • Солом'янський район: виникла пожежа в багатоповерховому будинку.
02:24, 10 червня

Росіяни вдарили по пологовому будинку в Одесі

Унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

02:06, 10 червня

У всіх аеропортах Москви ввели режим "Килим"

Режим "Килим" ввели у всіх московських аеропортах. Раніше росіяни скаржилися на вибухи у низці міст Московської області.

01:18, 10 червня

В Одесі прогриміли вибухи

Росія атакувала Одесу ударними дронами. Пролунали вибухи.

01:17, 10 червня

Українські воїни знищили човен з російськими окупантами

На Півдні Сили оборони знищили ворожий човен з десантом.

00:52, 10 червня

F-16 вперше в історії збив винищувач Су-35 на Курщині

Вперше в історії військової авіації винищувач F-16 збив російський Су-35 у повітряному бою.

За даними Bild, Сили оборони України знищили ворожий літак 7 червня на Курському напрямку.

00:14, 10 червня

"Шахеди" атакують Київ і область

У повітряному просторі зафіксовано ворожі безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.