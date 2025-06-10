Деталі про атаку на житловий будинок в Одесі 24 Канал розповідає з посиланням на Геннадія Труханова.

Зверніть увагу Ворог масовано атакує Київ: є постраждалі, пожежі та руйнування

Атака на будинок в Одесі

У ніч на 10 червня росіяни вже атакували Одесу ударними БпЛА. Внаслідок удару пошкоджений пологовий будинок.

Також стало відомо про влучання в житловий будинок.

Попередньо – тут одна загибла особа, кількість постраждалих уточнюється,

– написав Труханов.

Він додав, що на місці працюють екстрені служби, надається вся необхідна допомога.

В ОВА уточнили, що загинув 59-річний чоловік. Постраждали 4 людей.

За словами глави ОВА Олега Кіпера, зруйновані та пошкоджені житлові будинки у середмісті Одеси. Також вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці атаки спалахнула пожежа. Пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу вдалося уникнути.

Всі уповноважені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.

Наслідки атаки на Одесу / Фото Геннадія Труханова, Олега Кіпера

Зверніть увагу! Усі деталі про вибухи та наслідки ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, вночі 10 червня росіяни також масовано атакували Київ. Є руйнування у 6 районах. На жаль, постраждали люди.