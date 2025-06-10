Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

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Атака на Одессу 10 июня: повреждена станция переливания крови

Около 08:50 начальник ОВА написал, что, к сожалению, количество погибших в результате российской атаки возросло до 2. Под завалами нашли тело мужчины 1967 года рождения.

Еще 9 человек получили ранения. 4 из них госпитализировали в медучреждения в состоянии средней степени тяжести, другие – продолжают лечение амбулаторно.

Также из-за российского дронового удара повреждена станция переливания крови,

– сообщил Олег Кипер.

Чиновник отметил, что ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.

Последствия атаки России на Одессу 10.06.2025 / Фото из телеграма Кипера

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки России. Вечная память!