Об этом 24 Каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что функция Владимира Мединского на переговорах вполне понятна. Он не будет говорить о завершении войны. Это решает только диктатор Путина.

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Что на самом деле делает Мединский

Как отметил Подоляк, Мединский – это очередной пропагандистский канал для влияния на Украину и Запад. Он продолжает раздавать интервью, где вбрасывает нужные для Кремля тезисы и придумывает лживые инфоповоды.

Он не является субъектом, который будет определять финал этой войны. Мединский не говорит ничего, кроме того, что "россияне человечные; готовы к миру; жалеют людей" и так далее. Все это бред. Советую меньше обращать на него внимание,

– сказал Подоляк.

Россия дошла до того, что там не могут существовать без войны. И в этой ситуации они постепенно теряют собственное региональное влияние. Это четко отслеживается по соседям России. Казахстан и Узбекистан усиливают сотрудничество с Китаем. Азербайджан идет в сторону Турции. Армения пытается присоединиться к проевропейским программам и так далее.

Обратите внимание! Президент Армении подписал закон о евроинтеграционных намерениях его страны. Документ не означает начало вступления в ЕС и не является заявкой на членство. Но он углубляет двусторонние отношения.

Параллельно Россия пытается сломать Украину. Поэтому и там продолжают ежедневные геноцидные удары по разным городам нашего государства. И еще и прямо рассказывают, что атакуют гражданское население.

Они считают, что могут сломать нас через эти человеконенавистнические и геноцидные удары. Мединский хочет выполнять свою роль. Он пытается дисбалансировать нас, дополнительно депрессировать. Поэтому рассказывает странные исторические и психологические реминисценции, что ему якобы тяжело разговаривать с Украиной,

– отметил Подоляк.

Добавим, президент Владимир Зеленский отметил, что постоянные российские атаки демонстрируют, что Путин не хочет заканчивать войну. Настоящий мир наступит только тогда, когда мир начнет реальное давление на Россию.