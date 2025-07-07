Про це 24 Каналу розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що Кремль не може наростити численну армію та засоби для масштабного наступу. Однак все ж певна загроза з боку росіян залишається.

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Які є реальні загрози з боку Росії для НАТО

Дипломат пояснив, що зараз на Покровському напрямку росіяни зосередили найпотужніше угруповання, яке вони змогли зібрати, – 100 тисяч людей. Країна-агресорка досі не змогла накопичити подібну кількість військових на кордонах з країнами НАТО (Польща, Фінляндія тощо). Тут навіть не мовиться про накопичення засобів ураження, що робила Росія місяцями перед початком повномасштабного вторгнення.

Я не бачу цих підготовчих засобів. Такі розмірковування мають право існувати, але я не розумію, як це можна практично реалізувати. Правильно, що Рютте про це говорить, бо Росія може нарощувати потенціал, але технологічно відстає. Я не бачу практичного виміру цієї загрози,

– наголосив він.

Водночас теоретична загроза залишається і Європа повинна швидко реагувати на можливі майбутні виклики – підвищувати боєздатність та взаємодіяти з Україною.

Водночас реалістичнішим варіантом, на думку Огризка, є військові провокації, які можуть підірвати суверенітет тієї чи іншої країни Альянсу. В такому випадку держави мають зробити все можливе, щоб Росія знала – якщо вона пройде хоч метр кордону, всі європейські країни моментально знищать усе, що незаконно буде рухатись в їхній бік.

Дипломат зауважив, що попередження можна зробити дипломатично – придумати меседж для Кремля і розмістити його на всіх "стовпах".

До речі, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія вже веде гібридну війну проти Німеччини. Він повідомив, що росіяни здійснюють саботажі, масово поширюють фейки, а Russia Today та інші канали систематично дезінформують німецьке населення.