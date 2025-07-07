Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, заметив, что Кремль не может нарастить многочисленную армию и средства для масштабного наступления. Однако все же определенная угроза со стороны россиян остается.

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Какие есть реальные угрозы со стороны России для НАТО

Дипломат объяснил, что сейчас на Покровском направлении россияне сосредоточили мощную группировку, которую они смогли собрать, – 100 тысяч человек. Страна-агрессор до сих пор не смогла накопить подобное количество военных на границах со странами НАТО (Польша, Финляндия и т.д.). Здесь даже не говорится о накоплении средств поражения, что делала Россия месяцами перед началом полномасштабного вторжения.

Я не вижу этих подготовительных средств. Такие рассуждения имеют право существовать, но я не понимаю, как это можно практически реализовать. Правильно, что Рютте об этом говорит, потому что Россия может наращивать потенциал, но технологически отстает. Я не вижу практического измерения этой угрозы,

– подчеркнул он.

В то же время теоретическая угроза остается и Европа должна быстро реагировать на возможные будущие вызовы – повышать боеспособность и взаимодействовать с Украиной.

В то же время более реалистичным вариантом, по мнению Огрызко, являются военные провокации, которые могут подорвать суверенитет той или иной страны Альянса. В таком случае государства должны сделать все возможное, чтобы Россия знала – если она пройдет хоть метр границы, все европейские страны моментально уничтожат все, что незаконно будет двигаться в их сторону.

Дипломат заметил, что предупреждение можно сделать дипломатично – придумать месседж для Кремля и разместить его на всех "столбах".

Кстати, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия уже ведет гибридную войну против Германии. Он сообщил, что россияне осуществляют саботажи, массово распространяют фейки, а Russia Today и другие каналы систематически дезинформируют немецкое население.