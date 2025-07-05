Во время эфира шоу "Maischberger" 1 июля канцлер Германии отметил, что Москва системно атакует его страну, передает 24 Канал.

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Москва воюет не только против Украины

Россия за нами следит, делает саботажи, массово распространяет фейки. Russia Today и другие каналы систематически дезинформируют наше население. Есть ложные сообщения, созданные ИИ. Все это мы уже называем гибридной войной. Эта Россия уже сегодня нападает на нас,

– заявил политик.

Фридрих Мерц отметил, что кроме этого есть и нападения на инфраструктуру, поджоги и диверсии. Почти все следы ведут к России.

Напомним, что Германия ведет переговоры с США о покупке двух систем Patriot для Украины.

К слову, недавно польские и немецкие исследователи обнаружили, какие именно российские системы РЭБ терроризируют гражданское судоходство и авиасообщение в странах, имеющих выход к Балтийскому морю.