Они происходят на фоне усиления Россией массированных атак на Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о переговорах между Германией и США по системам Patriot

На вопрос, ведет ли правительство немецкого канцлера Фридриха Мерца переговоры с США о закупке систем Patriot для Киева, представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус ответил, что существуют "различные способы" удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне.

Могу сказать, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные переговоры,

– заявил он.

Напомним, что ранее издание BILD заявило о готовности немецкого правительства обеспечить Украину новыми оборонными системами и достаточным количеством ракет для Patriot.

Там отметили, что Берлин ждет сигнал от министра обороны США Пита Гегсета относительно двух систем ПВО Patriot, которые Германия профинансирует для Украины.