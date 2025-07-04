Вони відбуваються на тлі посилення Росією масованих атак на Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що відомо про переговори між Німеччиною та США щодо систем Patriot

На запитання, чи веде уряд німецького канцлера Фрідріха Мерца переговори зі США про закупівлю систем Patriot для Києва, речник німецького уряду Штефан Корнеліус відповів, що існують "різні способи" задоволення потреб України в протиповітряній обороні.

Можу сказати, що з цього питання дійсно ведуться інтенсивні переговори,

– заявив він.

Нагадаємо, що раніше видання BILD заявило про готовність німецького уряду забезпечити Україну новими оборонними системами та достатньою кількістю ракет для Patriot.

Там зазначили, що Берлін чекає на сигнал від міністра оборони США Піта Гегсета щодо двох систем ППО Patriot, які Німеччина профінансує для України.