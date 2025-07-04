Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Яке значення має військова допомога від США

За словами аналітиків, Сполучені Штати залишаються єдиним партнером України, який може забезпечити її певними критично важливими системами озброєння. Особливо це стосується засобів протиповітряної оборони, у великих масштабах та швидко.

Володимир Зеленський 3 липня оголосив, що Україна підписала меморандум про довгострокове стратегічне партнерство з американською інженерною компанією Swift Beat. За словами президента, у 2025 році планується виробити сотні тисяч дронів-перехоплювачів, здатних збивати російські "Шахеди", а у 2026 – ще більше наростити обсяги виробництва.

Міністр оборони України Рустем Умєров 1 липня також повідомив про запуск програми спільного виробництва зброї з партнерами у форматі Ramstein – як в Україні, так і за її межами.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон 3 липня заявив, що країна виділяє додаткові близько 156 мільйонів доларів на закупівлю понад 10 нових артилерійських систем Archer, посилення далекобійних ударних та підводних спроможностей, а також на логістичну підтримку України.

Міністерство оборони Латвії 2 липня повідомило, що Бельгія та Туреччина приєдналися до міжнародної коаліції з питань безпілотників під проводом Великої Британії та Латвії.

2 липня британська оборонна компанія Prevail Partners оголосила про створення спільного підприємства з українським виробником дронів Skyeton International, щоб наростити виробництво дронів великої дальності – як для потреб України, так і для оновлення озброєння Великої Британії.

До того ж 1 липня видання Die Welt з посиланням на джерела в німецьких службах безпеки повідомило, що Німеччина підписала контракт на фінансування виробництва понад 500 далекобійних безпілотників Антонов-196 "Лютий" для передачі Україні.

ISW продовжує оцінювати, що допомога США Україні, зокрема системи ППО та перехоплювачі Patriot, має вирішальне значення для здатності України захистити свою оборонно-промислову базу та зберегти можливості, які вона отримує від своїх партнерів, перед обличчям далекобійних російських ударів,

– йдеться у звіті.

Нагадаємо, 2 липня Білий дім оголосив про паузу в постачанні військової допомоги для України. Згодом Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з постачанням оборонної допомоги від США та заявив зараз на робочих рівнях між Україною та США з'ясовують усі деталі.