Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Какое значение имеет военная помощь от США

По словам аналитиков, Соединенные Штаты остаются единственным партнёром Украины, который может обеспечить ее определенными критически важными системами вооружения. Особенно это касается средств противовоздушной обороны, в больших масштабах и быстро.

Владимир Зеленский 3 июля объявил, что Украина подписала меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве с американской инженерной компанией Swift Beat. По словам президента, в 2025 году планируется произвести сотни тысяч дронов-перехватчиков, способных сбивать российские "Шахеды", а в 2026 – еще больше нарастить объемы производства.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 1 июля также сообщил о запуске программы совместного производства оружия с партнерами в формате Ramstein – как в Украине, так и за ее пределами.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон 3 июля заявил, что страна выделяет дополнительные 156 миллионов долларов на закупку более 10 новых артиллерийских систем Archer, усиление дальнобойных ударных и подводных возможностей, а также на логистическую поддержку Украины.

Министерство обороны Латвии 2 июля сообщило, что Бельгия и Турция присоединились к международной коалиции по вопросам беспилотников под руководством Великобритании и Латвии.

2 июля британская оборонная компания Prevail Partners объявила о создании совместного предприятия с украинским производителем дронов Skyeton International, чтобы нарастить производство дронов большой дальности – как для нужд Украины, так и для обновления вооружения Великобритании.

К тому же 1 июля издание Die Welt со ссылкой на источники в немецких службах безопасности сообщило, что Германия подписала контракт на финансирование производства более 500 дальнобойных беспилотников Антонов-196 "Лютый" для передачи Украине.

ISW продолжает оценивать, что помощь США Украине, в частности системы ПВО и перехватчики Patriot, имеет решающее значение для способности Украины защитить свою оборонно-промышленную базу и сохранить возможности, которые она получает от своих партнеров, перед лицом дальнобойных российских ударов,

– говорится в отчете.

Напомним, 2 июля Белый дом объявил о паузе в поставках военной помощи для Украины. Впоследствии Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с поставками оборонной помощи от США и заявил сейчас на рабочих уровнях между Украиной и США выясняют все детали.