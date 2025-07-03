Определенные элементы вооружений поставляются, а Украина готова покупать у США оружие. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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Определенное оружие поставляется

Андрей Коваленко отметил, что есть диалог на уровне Министерства обороны Украины, Офиса президента с американскими партнерами. Не исключено, что состоится разговор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Большое количество западных СМИ, которые подают информацию об остановке поставок оружия Украине со стороны США, не владеют деталями. В частности, нет данных о номенклатуре вооружений в пакетах помощи, которые были приняты во времена Джо Байдена, какие вооружения уже поставлены, какие еще запланированы, когда состоится поставка.

Ведь есть вооружение, которое запланировано на следующий год, которое уже поставлено и так далее. Некоторые журналисты публикуют в своих материалах определенную номенклатуру.

Но им не известны объемы, которые в этих пакетах. Это информация под грифом. Ни один инсайдер так просто это не расскажет. Поэтому получилась такая "информационная бомба", лишенная сути. Определенные элементы вооружений поставляются. Президент Украины озвучивал, что определенные виды вооружения Украина готова покупать. Об этом ведется диалог,

– подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО.

В частности, Украине нужно больше систем Patriot, зенитных ракет, потому что количество применения баллистики врагом возросло. Это вопросы, которые решаются на самом высоком уровне. Поэтому медиа примерно на 60% не владеют информацией.

Также нужно понимать внутреннюю ситуацию в США. В ноябре 2026 года состоятся выборы в Сенат. Дональду Трампу необходимо показать результат своей экономической политики.

Большая часть политического сегмента и в целом общества США поддерживает Украину в противостоянии с Россией, имеет противоположный взгляд на необходимость поддержки украинцев, чем может иметь команда Трампа. Они также могут использовать эту историю, чтобы придать ей общественную огласку, чтобы что-то продавить,

– считает Коваленко.

Кроме того, по его словам, США хотят, чтобы их оружие покупали. Они не хотят выходить из противостояния.

Напомним, 2 июля Белый дом объявил о паузе в поставках военной помощи для Украины. В частности, ракет к системам Patriot. Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с поставками оборонной помощи от США. Украинский лидер заявил, что сейчас на рабочих уровнях между Украиной и США выясняют все детали по поставкам оборонной поддержки.

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что помощь Украине продолжается, решение США не означает полное ее прекращение. Это, мол, лишь одна ситуация среди многих, и Штаты имеют еще много других мощных вариантов поддержки. Отмечается, что обязательства США по поставкам ракет Patriot остаются в силе.