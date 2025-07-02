Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс.

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По словам Тэмми Брюс, решение о приостановлении некоторых поставок не означает полного прекращения военной помощи Украине. Это, мол, лишь одна ситуация среди многих, и США имеют еще много других мощных вариантов поддержки.

Это не прекращение нами помощи Украине или поставки оружия. Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что еще возникнет в будущем,

– сообщили пресс-секретарь Госдепа.

Брюс подчеркнула, что обязательства США по поставкам ракет Patriot остаются в силе. Она также отметила, что это не означает завершения помощи Украине, а лишь временную смену в одном из направлений.

В будущем планируется обсуждение новых форматов и вариантов поддержки.

Ранее сообщалось, что США приостановили поставки ракет, в частности для систем Patriot в Украину на несколько месяцев. Это решение мотивировано приоритетом защиты собственной обороноспособности. Однако в Пентагоне уверяют, что варианты поддержки Украины остаются открытыми.