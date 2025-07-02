Официальные лица США заявили, что их не будут поставлять в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Почему США приостановили поставки оружия Украине

Официально решение приостановить помощь Украине в Штатах объясняют как приоритет интересов США после анализа готовности армии. Представительница Белого дома Анна Келли указывает на необходимость защиты национальной обороноспособности.

В администрации отмечают, что такой подход укрепляет боеготовность страны перед потенциальными угрозами. В то же время в Пентагоне подчеркивают, что опции помощи Украине сохраняются.

Сенатор Джин Шахин предупреждает, что пауза существенно ослабит воздушную оборону Украины, увеличив риск гражданских жертв. Демократы отмечают, что прекращение помощи произошло в самый опасный момент.

Для истощения запасов США были причины еще при администрации Байдена, в частности, нехватка современных и базовых вооружений. Сейчас Конгресс и аналитики прогнозируют трудности с восстановлением поставок.

Стоит заметить, что Соединенные Штаты поставляли Украине оружие двумя путями: из запасов Пентагона с возможностью быстрого пополнения и непосредственно через программы закупки у производителей. Первые запасы почти исчерпаны, а крупные контракты продолжат выполнять позже.

Сроки возобновления помощи напрямую зависят от одобрения президентом США Дональдом Трампом и завершения ревизии запасов. В Пентагоне говорят, что следят за развитием событий и готовы адаптировать стратегию при необходимости.

В издании отмечают, что Трамп сослался на глобальные обязательства США и подчеркнул важность сохранения военной мощи. Это ярко продемонстрировало, что Украина уже не является единственным приоритетом в военном планировании Штатов.

При этом аналогичные проблемы испытывают и европейские союзники, что может усилить давление на Вашингтон и побудить к ускоренному пополнению боезапасов.