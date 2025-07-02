Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю Держдепу Теммі Брюс.

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За словами Теммі Брюс, рішення щодо призупинення деяких поставок не означає повного припинення військової допомоги Україні. Це, мовляв, лише одна ситуація серед багатьох, і США мають ще багато інших потужних варіантів підтримки.

Це не припинення нами допомоги Україні чи постачання зброї. Це одна подія в одній ситуації, і ми обговоримо, що ще виникне в майбутньому,

– повідомила речниця Держдепу.

Брюс підкреслила, що зобов'язання США щодо постачання ракет Patriot залишаються в силі. Вона також зазначила, що це не означає завершення допомоги Україні, а лише тимчасову зміну в одному з напрямків.

У майбутньому планується обговорення нових форматів і варіантів підтримки.

Раніше повідомлялось, що США призупинили постачання ракет, зокрема, для систем Patriot в Україну на кілька місяців. Це рішення мотивоване пріоритетом захисту власної обороноздатності. Проте в Пентагоні запевняють, що варіанти підтримки України залишаються відкритими.