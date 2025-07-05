Сразу после разговора лидеров состоялась одна из самых массированных российских атак на Киев. Трамп заявил журналистам, что Путин хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей, передает 24 Канал.

Смотрите также Гегсет прикрывает некомпетентность: с чем связана остановка помощи Украине

Трампа призывают не прогибаться под Путина

Уже который раз с начала нового срока президентства Трамп слышит от российского диктатора четкий отказ на все его мирные усилия. До сих пор президент США убеждал себя и других, что, мол, Путин тоже хочет остановить войну. Впрочем, сейчас наступил момент, когда врать себе и окружению уже нет возможности.

Американский лидер не вводил никаких санкций против России, заявляя, что, мол, они помешают мирному процессу. В конце концов, он остановил поставки Украине критически важного вооружения. Однако позиция Путина остается непоколебимой. Он издевается над беспомощностью американца и беспощадно обстреливает украинские города.

В США призывают Трампа наконец дать жесткий ответ главе Кремля. В частности, к нему обратилась газета The New York Post. Это издание политик уважает и почитывает.

В обращении к президенту газета отметила, что последний разговор его с Путиным ярко продемонстрировала, что главным препятствием мира в Украине является Россия.

Редакция напомнила, что во время беседы с Трампом Путин заявил, что не согласится на прекращение огня, пока не будут устранены "коренные причины" конфликта. Для российского диктатора, отметили в NYT, "коренная причина" – это само существование Украины.

После Вашего звонка он нанес крупнейший с начала войны удар дронами и ракетами, убив по меньшей мере одного человека. Так почему же, господин Президент, Ваша администрация наказывает Украину?,

– пишет редакция, вспоминая за остановку поставок вооружения Киеву.

Журналисты отмечают, что распространенное мнение о том, что помощь Украине якобы вредит Соединенным Штатам и не соответствует их интересам, является полной неправдой.

NYT пишет о том, что судьба Украины несет сигнал для всего мира о том, чем является Америка.

Если Россия победит, тогда это станет сигналом для Китая, что "американские союзы – непостоянны, а наша выдержка – ограничена".

Мы не помогаем Украине вместо того, чтобы противостоять Китаю. Мы помогаем Украине, чтобы сдержать Китай. Россия и Китай имеют общую стратегическую цель: противостоять Соединенным Штатам,

– отмечают в NYT.

Журналисты заверили, что Путин понимает только силу. Он и в дальнейшем будет презирать Трампа, если тот не возьмет на себя обязательства по защите Киева.

Падение Украины – это не катастрофа, которую можно будет свалить на кого-то другого или изобразить мелочью. Это дестабилизирует мир, ослабит Америку и негативно скажется на Вашем президентстве. Не отворачивайтесь,

– говорится в последнем абзаце редакционного обращения.