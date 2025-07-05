На фоне этого американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине боеприпасами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявления журналистам в пятницу вечером, 4 июля, на борту Air Force One.

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Что сказал Трамп о Путине и помощи Украине

Президент США заявил, что ведет себя с Россией жестче, чем с Ираном. Он подчеркнул, что говорил с Путиным о санкциях во время последнего разговора.

Мы много говорили о санкциях. Я бы не сказал, что он им рад. Да, ему удавалось с ними справиться, но это были санкции Байдена. А мои довольно жесткие. Возможно они будут введены. Он знает это, он профессионал,

– сказал Трамп.

В то же время он прокомментировал разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил, что доволен им. По словам Трампа, им удалось обсудить различные вопросы.

Американский лидер заверил, что США продолжат помогать Украине, ведь ситуация достаточно сложная. А также сказал: "Посмотрим, что будет дальше". Кроме того, Трамп отметил, что государству понадобятся Patriot для обороны.

Президент США заявил, что не хочет видеть, как люди гибнут, и добавил, что рассматривает вопрос отправки этих систем ПВО в Украину.