Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ, которые публикуют комментарии Пескова.

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Как в Кремле реагируют на "разочарование" Трампа

Недавно, 3 июля, между Трампом и Путиным состоялся телефонный разговор. Президент США в очередном комментарии СМИ относительно разговора с главой Кремля сказал, что "очень разочарован".

Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. Во время разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе спецоперации, и преимущественно сделать это политико-дипломатическими средствами,

– заявил приспешник Путина.

Он цинично заявил, что пока достижение этих целей "дипломатическими средствами" невозможно, Россия будет продолжать так называемую "спецоперацию", то есть полномасштабную войну против Украины.

Кроме этого, Песков отметил, что российский диктатор проинформировал Трампа об ожидании согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной.