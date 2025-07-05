Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, отметив, что безразлично – знал или нет об этом Дональд Трамп. Главное, что Пентагон продолжит военную поддержку Израиля.

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С чем связана остановка помощи Украине

По словам военного эксперта, Хегсет – не является профессионалом, он и его карьера зависят от политической воли Трампа. Поэтому он бы не позволил сделать то, против чего пошел бы президент США.

Однако я верю, что решение принял непосредственно сам Хегсет. Его вызвали объективные обстоятельства,

– сказал он.

Жовтенко отметил, что здесь может быть важная причина – Хегсет и его команда столкнулись с проблемами по материально-техническому обеспечению сил США на Ближнем Востоке после того, как они помогли Израилю отразить мощные удары Ирана. Европа свою помощь Израилю не оказывает.

То есть у Хегсета провал в планировании – силы американцев в регионе не имеют чем защищать Израиль от будущих ударов, которые могут возобновиться со стороны Ирана. Хегсет не может рапортовать Трампу о том, что он провалил свою логистику,

– объяснил он.

Именно поэтому министр обороны США нашел альтернативу – остановка военной помощи Украине, зная, что Трамп не будет его "ругать" за это. Военный эксперт добавил, что такое решение не снимает ответственности ни с некомпетентного Хегсета, ни с самого президента США.