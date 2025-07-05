Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, зауваживши, що байдуже – знав чи ні про це Дональд Трамп. Головне, що Пентагон продовжить військову підтримку Ізраїлю.

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З чим пов'язана зупинка допомоги Україні

За словами військового експерта, Гегсет – не є професіоналом, він та його кар'єра залежать від політичної волі Трампа. Тому він би не дозволив зробити те, проти чого пішов би президент США.

Однак я вірю, що рішення прийняв безпосередньо сам Гегсет. Його викликали об'єктивні обставини,

– сказав він.

Жовтенко зазначив, що тут може бути важлива причина – Гегсет та його команда зіштовхнулись з проблемами щодо матеріально-технічного забезпечення сил США на Близькому Сході після того, як вони допомогли Ізраїлю відбити потужні удари Ірану. Європа свою допомогу Ізраїлю не надає.

Тобто у Гегсета провал у плануванні – сили американців у регіоні не мають чим захищати Ізраїль від майбутніх ударів, які можуть поновитись з боку Ірану. Гегсет не може рапортувати Трампу про те, що він провалив свою логістику,

– пояснив він.

Саме тому міністр оборони США знайшов альтернативу – зупинка військової допомоги Україні, знаючи, що Трамп не буде його "сварити" за це. Військовий експерт додав, що таке рішення не знімає відповідальності ні з некомпетентного Гегсета, ні з самого президента США.