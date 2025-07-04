Зупинка постачання зброї Києву стала несподіванкою для Держдепу, Конгресу, українських посадовців і європейських союзників, передає 24 Канал із посиланням на NBC News.

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Це було рішення Гегсета

За словами трьох помічників Конгресу та колишнього чиновника, зупинка відправлення зброї було одностороннім рішенням міністра оборони Піта Гегсета.

Це вже третій випадок, коли він самовільно зупиняє військову допомогу Україні – у лютому, у травні і зараз. У попередніх випадках рішення було скасоване через кілька днів.

Позицію Гегсета підтримав Елбридж Колбі, заступник міністра оборони з політичних питань. Він давно виступає за зменшення зобов'язань США в Україні та переорієнтацію ресурсів на Тихоокеанський регіон для протидії Китаю.

Конгресмени – як демократи, так і республіканці – були обурені, що їх не повідомили заздалегідь про зупинку допомоги. Наразі перевіряють, чи не порушено законодавство щодо надання безпекової допомоги Україні.

Зауважимо, що Білий дім виступив на захист рішення Гегсета заявивши, що зупинка допомоги України є частиною ширшого перегляду допомоги союзникам, ініційованого минулого місяця.

Перегляд почався після того, як Гегсет наказав Об'єднаному штабу оцінити запаси всіх боєприпасів. Запаси деяких високоточних боєприпасів були на нижньому рівні, але не на критичному.

Об'єднаний штаб дійшов висновку, що подальша допомога Україні не знизить запаси США нижче допустимого рівня, необхідного для боєготовності їх армії.

Нагадаємо, що затримана допомога Україні охоплює десятки ракет Patriot, артилерійські снаряди калібру 155 мм, ракети Hellfire, системи GMLRS, гранатомети, ракети Stinger і ракети AIM для винищувачів F-16.

У Польщі та інших європейських країнах зброя вже була завантажена на вантажівки. Але офіцери, які відповідали за доставку, отримали наказ про зупинку.

Пакет допомоги було схвалено ще адміністрацією Байдена. Частина зброї була взята з американських запасів, інша – закуплена за кошти, передбачені на озброєння для України, і не впливає на наявні ресурси США.