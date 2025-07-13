Он отправится в Вашингтон уже в начале следующей недели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз пресс-службы Альянса.

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Что известно о предстоящем визите Рютте?

Генсек НАТО посетит Вашингтон с двухдневным визитом, который пройдет с 14 по 15 июля. Согласно обнародованной информации, Марк Рютте встретится с президентом США Дональдом Трампом и не только.

Также запланированы встречи с государственным секретарем Марко Рубио, министром обороны США Питом Гегсетом, а также членами Конгресса США. Сейчас более подробной информации о визите Рютте не указывают.

К слову, недавно Марко Рубио и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообщались относительно новых оборонных обязанностей Североатлантического альянса и обсудили российско-украинскую войну.

Напомним, Марк Рютте прибывал в Вашингтон с визитом в марте 2025 года, чтобы обсудить с Дональдом Трампом войну России против Украины. Тогда у него были подобные встречи с американскими чиновниками.