Во время нее Рютте будет говорить с американским лидером о достижении мира в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Североатлантический альянс.

Смотрите также Важно параллельно работать как над мирным соглашением, так и над миротворческой миссией, – Рютте

Что известно о визите Рютте в Вашингтон

Генсек НАТО встретится с Трампом в четверг, 13 марта. В целом Рютте будет находиться с визитом в Вашингтоне с 12 по 14 марта. Сообщается, что он также встретится с высокопоставленными чиновниками Белого дома и Конгресса США.

Стоит отметить, что накануне этого визита Рютте приветствовал усилия Трампа по окончанию российско-украинской войны и заявил, что в этом вопросе "произошел прорыв".

Кроме этого, он одобрительно высказался об инициативе французов и британцев по вопросам гарантий безопасности для Украины после подписания мирного соглашения или прекращения огня. По его мнению, одной из гарантий может стать европейский контингент на территории государства, но есть другие способы.

Рютте отметил, что соответствующие переговоры продолжаются "в тесной связи с Соединенными Штатами".

Я считаю, что президент Трамп прав в том, что прежде чем поддерживать мир, сначала надо достичь мира. А мира еще нет. В то же время мы все согласны, что нужно работать параллельно, потому что когда есть прекращение огня или есть мирное соглашение, вы должны быть уверены, что можете каким-то образом гарантировать этот мир,

– объясняет он.

Добавим, что перед визитом в Вашингтон Рютте побывал в Косово, где подчеркнул важность безопасности Балкан. Кроме этого, ранее он также встретился с украинским главой государства Владимиром Зеленским.