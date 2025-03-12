Під час неї Рютте говоритиме з американським лідером про досягнення миру в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Північноатлантичний альянс.

Дивіться також Важливо паралельно працювати як над мирною угодою, так і над миротворчою місією, – Рютте

Що відомо про візит Рютте до Вашингтону

Генсек НАТО зустрінеться з Трампом у четвер, 13 березня. Загалом Рютте перебуватиме з візитом у Вашингтоні з 12 по 14 березня. Повідомляється, що він також зустрінеться з високопосадовцями Білого дому та Конгресу США.

Варто зазначити, що напередодні цього візиту Рютте привітав зусилля Трампа щодо закінчення російсько-української війни та заявив, що в цьому питанні "відбувся прорив".

Окрім цього, він схвально висловився про ініціативу французів та британців стосовно питань гарантій безпеки для України після підписання мирної угоди або припинення вогню. На його думку, однією з гарантій може стати європейський контингент на території держави, але є інші способи.

Рютте наголосив, що відповідні переговори тривають "у тісному зв'язку зі Сполученими Штатами".

Я вважаю, що президент Трамп має рацію в тому, що перш ніж підтримувати мир, спочатку треба досягти миру. А миру ще немає. Водночас ми всі погоджуємося, що потрібно працювати паралельно, тому що коли є припинення вогню або є мирна угода, ви повинні бути впевнені, що можете якимось чином гарантувати цей мир,

– пояснює він.

Додамо, що перед візитом до Вашингтону Рютте побував у Косово, де наголосив на важливості безпеки Балкан. Окрім цього, раніше він також зустрівся з українським главою держави Володимиром Зеленським.