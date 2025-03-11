Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Марка Рютте в Косово. Генсек НАТО підтримує франко-великобританську ініціативу щодо миротворчої місії та наголошує на її доцільності.

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Спочатку мирна угода, а потім миротворча місія

Марк Рютте погодився із Дональдом Трампом, що забезпечення миру України має відбуватися після укладання угоди. Однак працювати над врегулюванням конфлікту та миротворчою місією потрібно паралельно. Адже партнери мають бути точно впевнені, що зможуть впровадити таку ініціативу в Україні.

Ви повинні бути впевнені, що можете якимось чином гарантувати цей мир. І однією з моделей для цього є те, над чим працюють французи та британці з багатьма іншими країнами. І ця розмова є важливою, вона також тісно пов’язана зі Сполученими Штатами. Але знову ж таки, на думку президента Трампа, спочатку мирна угода, перш ніж ми зможемо зберегти мир,

– зазначив генеральний секретар НАТО.

Рютте також оцінив ініціативу європейських країн щодо введення миротворців. Він зазначив, що це гарантуватиме Україні безпеку. Окрім цього генсек НАТО сказав, що Дональд Трамп вже немало зробив для забезпечення майбутнього миру в Україні.

Я дійсно хочу відзначити те, що завдяки йому (Трампу – 24 Канал) зараз відбувся прорив щодо України в плані початку переговорів і з росіянами, і з українцями. Це важливо,

– наголосив Рютте.

Варто зазначити, що Україна вже веде перемовини з Францією щодо можливої миротворчої місії після припинення вогню в Україні. Для впровадження такої ініціативи має бути спільне рішення країн-партнерів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер раніше також заявляв про готовність надіслати миротворчий контингент в Україну.