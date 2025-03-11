Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Марка Рютте в Косово. Генсек НАТО поддерживает франко-великобританскую инициативу по миротворческой миссии и отмечает ее целесообразность.

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Сначала мирное соглашение, а потом миротворческая миссия

Марк Рютте согласился с Дональдом Трампом, что обеспечение мира Украины должно происходить после заключения соглашения. Однако работать над урегулированием конфликта и миротворческой миссией нужно параллельно. Ведь партнеры должны быть точно уверены, что смогут внедрить такую инициативу в Украине.

Вы должны быть уверены, что можете каким-то образом гарантировать этот мир. И одной из моделей для этого является то, над чем работают французы и британцы со многими другими странами. И этот разговор является важным, он также тесно связан с Соединенными Штатами. Но опять же, по мнению президента Трампа, сначала мирное соглашение, прежде чем мы сможем сохранить мир,

– отметил генеральный секретарь НАТО.

Рютте также оценил инициативу европейских стран по введению миротворцев. Он отметил, что это будет гарантировать Украине безопасность. Кроме этого генсек НАТО сказал, что Дональд Трамп уже немало сделал для обеспечения будущего мира в Украине.

Я действительно хочу отметить то, что благодаря ему (Трампу – 24 Канал) сейчас произошел прорыв по Украине в плане начала переговоров и с россиянами, и с украинцами. Это важно,

– подчеркнул Рютте.

Стоит отметить, что Украина уже ведет переговоры с Францией о возможной миротворческой миссии после прекращения огня в Украине. Для внедрения такой инициативы должно быть совместное решение стран-партнеров.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее также заявлял о готовности направить миротворческий контингент в Украину.