Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в эфире 24 Канала отметил, что когда будет установлена демаркационная линия между украинскими и российскими войсками, то должны быть очень четкие правила поведения для обеих сторон.

Смотрите также Великобритания и Франция готовы отправить войска в Украину, но есть одна интересная деталь

О способности Европы противостоять России

Абсолютно очевидным и фундаментальным, по словам полковника в отставке, является то, что любые европейские силы, которые будут следить за соблюдением мира, должны иметь огневую мощь: танки, артиллерию, беспилотники, воздушный потенциал, чтобы быть способными остановить российское вторжение.

Демаркационная линия вероятно будет иметь длину ориентировочно 800 миль. Имея достаточную огневую мощь, думаю, что европейская коалиция, в идеале поддержана американскими военными воздушными силами, может охватить этот огромный участок,

– считает Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Российская армия, как заметил полковник в отставке, значительно ослаблена и достигла 1 миллиона потерь. Он подчеркнул, что российские бойцы сейчас не очень хорошо обучены. Поэтому подготовленное европейское НАТО с бронетанковой и пехотной дивизией будет иметь нужную способность, чтобы противостоять попытке новой вооруженной агрессии России.

"Также благодаря разведывательным ресурсам, которые есть у Европы и США, сможет сдержать россиян от любых действий, или если они что-то сделают, нанести им очень быстрый и мощный удар. Без американского участия сделать это будет сложнее, но я абсолютно четко понимаю, что мы способны на это", – подчеркнул Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Армии Великобритании и Франции, как отметил полковник в отставке, хорошо обучены, у них есть очень много техники, часть из которой – американская, в частности истребители F-35. Гэмиш де Бреттон-Гордон подытожил, что премьер-министр Великобритании Стармер и президент Франции Макрон сегодня ясно дают понять, что они справятся с этой задачей и готовы ее выполнить.

Напомним, премьер-министр Великобритании Стармер заявил, что будет продолжать развивать "коалицию желающих" защитить мирное соглашение в Украине. 20 стран выразили заинтересованность войти в состав миротворческого контингента. Он также заверил, что британские войска готовы обеспечить соблюдение соглашения. Президент Франции Макрон намерен собрать главнокомандующих и руководителей штаба Вооруженных сил стран Европы, чтобы обсудить ситуацию в Украине.