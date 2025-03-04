Все прежде всего зависит от того, где именно разместят иностранный контингент в Украине. Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, что европейские лидеры могут направить в Украину не миротворцев, а силы сдерживания и между ними – большая разница.

Советуем посмотреть В Лондоне завершился саммит лидеров Европы по Украине: ключевые заявления и все, что надо знать

Силы сдерживания – это не миротворцы

Премьер Британии Кир Стармер сообщил, что для обеспечения эффективности любого мирного соглашения будет собрана коалиция, и Лондон должен играть в ней ведущую роль. Стармер также анонсировал участие Европы в мирном процессе, включая миротворцев в Украине в формате "сапоги на земле и самолеты в небе". В то же время британский лидер отметил, что их усилия должны поддержать и США.

Я считаю некорректно называть этот контингент "миротворцами", ведь миротворцы должны обеспечивать режим прекращения огня и быть вдоль линии соприкосновения – желательно с обеих сторон. Ранее сообщали, что контингент хотят разместить в тылу. А это не миротворцы – это силы сдерживания,

– пояснил Владимир Фесенко.

По мнению политолога, если в Украине не будет иностранного миротворческого контингента – повторится ситуация времен Минских соглашений, то есть постоянное нарушение режима тишины со стороны России. По меньшей мере нужны механизмы, при которых можно отслеживать все нарушения.

Например, что-то вроде Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, который следил за соблюдением Минского протокола и должен был быстро реагировать.

Интересно! На Лондонском саммите Кир Стармер заверил, что Евросоюз не будет признавать мирных договоренностей вроде Минских. По его словам, новое соглашение должно быть подкреплено силой, а мирные переговоры должны включать Украину и гарантировать ее суверенитет и безопасность.

"Договоренность, которая будет включать миротворцев, должна быть согласована как со стороны Украины, так и со стороны России. А вот Стармер фактически предлагает контингент сдерживания. Это тоже может быть частью соглашения, но лучше об этом с Россией не договариваться – она будет категорически против", – заметил политолог.

В то же время в этом, в определенной степени, есть и позитив. Ведь здесь возникают противоречия между Россией и Штатами. Дональд Трамп не против европейских сил как гарантии безопасности для Украины. Так что, Украине надо принять позицию США и дальше продвигать собственные условия.