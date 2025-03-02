Кир Стармер после саммита 2 марта 2025 года сделал важное заявление. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Что сказал Стармер

По словам премьер-министра Великобритании, любое новое соглашение по поддержке Украины должно быть подкреплено силой. он также отметил, что каждая нация должна сделать свой вклад в лучший способ, беря на себя ответственность и увеличивая собственную долю.

Во время саммита удалось сформировать и согласовать следующие шаги:

лидеры договорились сохранить поступление военной помощи в Украину, пока идет война, и усилить экономическое давление на Россию.

Любой длительный мир должен обеспечивать суверенитет и безопасность Украины, и Украина должна быть за столом любых мирных переговоров.

В случае мирного соглашения европейские лидеры будут стремиться сдержать любое будущее вторжение России в Украину.

Была бы "коалиция желающих", которая бы защищала Украину и гарантировала мир в стране.

Саммит состоялся после того, как 28 февраля Владимир Зеленский и Дональд Трамп публично поссорились в Белом доме.