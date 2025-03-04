Усе насамперед залежить від того, де саме розмістять іноземний контингент в Україні. Політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу пояснив, що європейські лідери можуть направити в Україну не миротворців, а сили стримування і між ними – велика різниця.

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Сили стримування – це не миротворці

Прем'єр Британії Кір Стармер повідомив, що для забезпечення ефективності будь-якої мирної угоди буде зібрано коаліцію, і Лондон має відігравати в ній провідну роль. Стармер також анонсував участь Європи в мирному процесі, включно з миротворцями в Україні у форматі "чоботи на землі та літаки в небі". Водночас британський лідер наголосив, що їхні зусилля мають підтримати і США.

Я вважаю некоректно називати цей контингент "миротворцями", адже миротворці мають забезпечувати режим припинення вогню і бути вздовж лінії зіткнення – бажано з обох сторін. Раніше повідомляли, що контингент хочуть розмістити в тилу. А це не миротворці – це сили стримування,

– пояснив Володимир Фесенко.

На думку політолога, якщо в Україні не буде іноземного миротворчого контингенту – повториться ситуація часів Мінських угод, тобто постійне порушення режиму тиші з боку Росії. Щонайменше потрібні механізми, за яких можна відстежувати усі порушення.

Наприклад, щось на кшталт Спільного центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, який слідкував за дотриманням Мінського протоколу й повинен був швидко реагувати.

Цікаво! На Лондонському саміті Кір Стармер запевнив, що Євросоюз не визнаватиме мирних домовленостей на зразок Мінських. За його словами, нова угода має бути підкріплена силою, а мирні переговори повинні включати Україну та гарантувати її суверенітет і безпеку.

"Домовленість, яка включатиме миротворців, має бути погоджена як з боку України, так і з боку Росії. А ось Стармер фактично пропонує контингент стримування. Це теж може бути частиною угоди, але краще про це з Росією не домовлятися – вона буде категорично проти", – зауважив політолог.

Водночас у цьому, до певної міри, є і позитив. Адже тут виникають суперечності між Росією та Штатами. Дональд Трамп не проти європейських сил як гарантії безпеки для України. Отже, Україні треба пристати на позицію США і далі просувати власні умови.