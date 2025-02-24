Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента Франції під час пресконференції з Дональдом Трампом.

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Що сказав Макрон про майбутню роль миротворців в Україні

Еммануель Макрон зазначив, що близько року тому в Європі обговорювалася можливість залучити європейські війська для роботи в стратегічних регіонах України.

Але зараз мовиться про те, щоб Франція надіслала своє військо, коли буде тривалий та стійкий мир буде підписано між Україною та Росією, для гарантій безпеки.

Франція працювала над планом разом з Великою Британією не для того, щоб надсилати наше військо на окуповані території або на лінію фронту, але для того, щоб забезпечити мир, забезпечити виконання підписаної угоди,

– пояснив французький президент.

Тобто, за словами Макрона, це буде мирне розміщення, не для бойових дій, а для запевнень та солідарності.

"Я говорив з європейськими союзниками, які готові долучитися до цього (розміщення військ в Україні – 24 Канал), країни допомагали Україні забезпечити військові спроможності, інші надавали логістичну підтримку на місці. Питання в тому, яким буде внесок США, і, коли ми говорили про це, то зрозуміли, що для Росії це може бути допустимо (розміщення європейських сил в Україні – 24 Канал)", – зазначив Еммануель Макрон.

До слова, Еммануель Макрон під час розмови з Дональдом Трампом також зазначив, що використання європейських військ як миротворців не обов'язково має означати, що вони перебуватимуть на лінії фронту. Але вони позначать свою присутність в Україні як гарантію.