Він закликав їх купувати у США більше зброї для підтримки України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію пресслужби НАТО, оприлюднену після засідання у понеділок, 21 липня.

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До чого закликає Рютте?

Марк Рютте під час онлайн-зустрічі звернувся до міністрів оборони та зауважив на ініціативі, яку він оголосив з американським президентом Дональдом Трампом минулого тижня задля посилення допомоги Україні.

Ідеться про підтримку шляхом надання Києву додаткових ресурсів США коштом інвестицій союзників у Європі та Канаді. На його думку, купуючи більше зброї для України, НАТО зможуть реалізовувати 3 ключові завдання.

За його словами, таким чином країни Альянсу виконуватимуть завдання, які визначили на саміті НАТО в Гаазі у червні – збільшення військових витрат, розширення військового виробництва та підтримку України.

До слова, раніше у НАТО вже повідомляли, що низка країн уже взяла на себе зобов'язання підтримати цю ініціативу, зокрема Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія.