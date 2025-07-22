Он призвал их покупать у США больше оружия для поддержки Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию пресс-службы НАТО, обнародованную после заседания в понедельник, 21 июля.

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К чему призывает Рютте?

Марк Рютте во время онлайн-встречи обратился к министрам обороны и отметил инициативу, которую он объявил с американским президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе для усиления помощи Украине.

Речь идет о поддержке путем предоставления Киеву дополнительных ресурсов США за счет инвестиций союзников в Европе и Канаде. По его мнению, покупая больше оружия для Украины, НАТО смогут реализовывать 3 ключевые задачи.

По его словам, таким образом страны Альянса будут выполнять задачи, которые определили на саммите НАТО в Гааге в июне – увеличение военных расходов, расширение военного производства и поддержку Украины.

К слову, ранее в НАТО уже сообщали, что ряд стран уже взял на себя обязательства поддержать эту инициативу, в частности Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия.