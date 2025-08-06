Про це 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про допомогу від США?

Як пише агентство Reuters, Держдепартамент Сполучених Штатів схвалив потенційний продаж Україні послуг з ремонту та підтримки артилерійських гаубиць М777, а також послуг з транспортування та консолідації на загальну суму 203,5 мільйони доларів.

Як вказується, про це зазначили в Пентагоні у вівторок, 5 серпня. Там уточнили, що основним підрядником з постачання обладнання, ремонту та підтримки гаубиць виступить компанія BAE Systems.

В той час підрядника з транспортування і консолідації вантажів буде визначено з-поміж схвалених постачальників.

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До слова, президент Зеленський у вівторок, 5 серпня, повідомив, що Україна отримає допомогу від Хорватії в рамках механізму SAFE.