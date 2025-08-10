В то же время 1 октября начинается новый бюджетный год в США, и в новом году будет заложена меньшая сумма помощи Украине, чем в предыдущий. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, на какую финансовую поддержку со стороны Соединенных Штатов может рассчитывать наша страна.

Читайте также США одобрили новую военную помощь Украине на более 203 миллиона долларов, – Reuters

Сколько средств помощи нужно Украине?

Пендзин подчеркнул, что максимум США выделят Украине 800 миллионов долларов в рамках тех программ, которые сегодня финансируются. Он напомнил, что в 2024 году Киев получил 51 миллиард долларов.

Поэтому на деле американцы не собираются финансировать какие-либо программы грантовым методом. Большее, что они теоретически могут сделать, – предоставлять возможность европейцам покупать американское оружие для дальнейшей передачи Украине,

– отметил он.

Это, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, указано в пункте в торгового соглашения, есть в решениях саммита НАТО, который принял решение о поднятии до 5% от ВВП расходов на безопасность и оборону стран НАТО до 2035 года.

Американцы не заложили никакой программы по большим цифрам поддержки Украины. Однако 800 миллионов долларов – это не деньги для воюющей страны,. Поэтому все финансовое бремя на сегодня ложится на плечи европейских стран. И они абсолютно осознают эти вещи,

– отметил Пендзин.

Также Украина сейчас активно начала обсуждать с Международным валютным фондом необходимость начала новой программы в 2026 году. Та программа, в которой сегодня находится наша страна, практически исчерпана и заканчивается в следующем году. Поэтому, по его мнению, Украине немедленно нужна новая программа с достаточно большим финансированием при условии того, что в 2026-м война продолжится.

Сегодня финансовые службы Украины активно обсуждают, как сформировать надлежащий объем финансирования, заимствований, которые должны перекрыть дефицит украинского бюджета. Также руководство страны озвучило цифры: Украине нужно в 2026 году макроэкономического финансирования на сумму 40 миллиардов долларов и еще 25 миллиардов долларов военно-технической помощи.

В общем 65 миллиардов долларов – фантастическая сумма. При том, что источники по крайней мере 40 миллиардов пока остаются открытыми. Частично будут перенесены средства с не до конца использованной программы кредита с последующим погашением из доходов от замороженных российских активов. Частично это будут средства из Ukraine Facility. Обе программы являются европейскими,

– сказал Олег Пендзин.

Также будут прямые соглашения между Украиной и странами Европейского Союза, Канадой, Японией, Великобританией.

В любом случае Украина активно будет искать необходимые источники для того, чтобы покрыть дефицит, который существует.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон покончил с "финансированием военного бизнеса" в Украине. По его словам, США заявили европейским союзникам, что они должны "играть прямую и существенную роль в финансировании обороны Украины самостоятельно". Также вице-президент отметил, что США все еще хотят достичь мирного урегулирования войны в Украине.