Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю ТСН.

До теми Ворог прорахувався: як ЗСУ перерізали росіянам операцію "Труба" на Курщині

Що сказав Сирський про операцію "Труба" росіян у Суджі?

Олександр Сирський зазначив, що відомості про те, що окупанти можуть використовувати трубопроводи у Суджі для бойових дій, були в українського командування. Тому були поставлені завдання щодо взяття під контроль найбільш ділянки трубопроводів, де росіяни могли б вийти назовні.

Тобто завдання такі ставили. Просто, ймовірно, десь скажімо, не догляділи, а, можливо, і не врахували зухвалості цих дій. Тому що це відбувалося в комплексі. Тобто вони (росіяни – 24 Канал) наступали, вони, скажімо, рухались і по трубі, і детально до цього готувалися, і тримали в таємниці це,

– пояснив генерал.

Окрім того, головнокомандувач ЗСУ зауважив, що в цей же момент у росіян тривав наступ на Суджанському напрямку з декілька боків.

"Тобто, напевно, в ході ведення бойових дій, скажімо, послабили увагу за цією трубою. Чим вони (окупанти – 24 Канал) і скористалися", – сказав Сирський.

Він також визнав, що ця операція росіян призвела до ускладнення відходу українських військ, адже окупанти пробралися фактично в тил українських позицій.

Нагадаємо, на початку березня 2025 року під час контрнаступальних дій російських окупантів у Курській області, коли велися бої за Суджу, стало відомо, що штурмовики ворога просочилися в бік міста через трубу газопроводу "Уренгой – Помари – Ужгород".

Полковник ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан зазначав, що командування знало про плани противника використати підземні комунікації магістрального газогону "Прогрес" для диверсій у Суджі. Тож унаслідок операції ЗСУ було ліквідовано близько 80% особового складу противника.