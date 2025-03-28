Як розповів 24 Каналу OSINT-аналітик, військовий експерт Віталій Кононученко, така операція не була новою. Ворог скопіював її, але не так успішно, як вперше.

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Як вдалося зупинити ворога

Росіяни скопіювали цю операцію з подібних, які виконували в Авдіївці у січні – лютому 2024 року. Тоді вони змогли проникнути в наші тилові позиції саме через промислову трубу.

На жаль, ворогу вдалося відрізати наші передові підрозділи. Але після цього відповідні структури зробили висновки, розробили цілу методичку, як протидіяти подібним операціям, щоб вони не повторилися.

Якщо говорити про таку ж операцію поблизу Суджі, то там одразу був прорахунок ворога в тому, що їх помітили ще тоді, коли вони розпочинали операцію. Якби вони змогли проникнути в тил і тільки тоді їх побачила наша розвідка, то операція справді була б вдалою, але сталося по-іншому,

– підкреслив OSINT-аналітик.

Наші розвідувальні дрони помітили пересування ворога ще тоді, коли він намагався просунутися по трубі. Коли росіяни почали з неї виходити, по них відкрили вогонь з артилерії, касетних боєприпасів.

Зі слів мого знайомого, який служить у 82 бригаді, їх просто "косили" з кулемета всередині труби. Тобто цю операцію назвати вдалою точно не можна, якщо порівнювати з Авдіївкою,

– наголосив Віталій Кононученко.

Але, якщо ми відповідаємо на питання, чи змогли росіяни проникнути крізь нашу лінію оборони, то це їм справді вдалося в кількох місцях. Однак це не той результат, який вони початково планували.

Нагадаємо, вранці 8 березня близько 100 росіян намагалася по газопроводу дійти до позицій українських сил. Але наші десантники організували засідку й чекали ворога біля виходу з труби. Вдалося ліквідувати 80% особового складу противника.