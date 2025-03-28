Керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів. що Росія знову атакувала газовимірювальну станцію "Суджа". Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис.

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Там спалахнула пожежа

Внаслідок атаки на газовимірювальну станцію там спалахнула масштабна пожежа.

Це вже не перша така атака по станції. Раніше Росія звинувачувала у цьому, проте у Генштабі спростовували ці звинувачення.

У Генштабі зазначили, що Росія нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Зокрема, ворог звинуватив наші Сили оборони у обстрілі газовимірювальної станції "Суджа".

Там пояснили, що влітку 2024 року станцію бомбардували керованими авіабомбами, а 18 березня росіяни знову вдарили по ній КАБами.

Зокрема, Росія продовжує атакувати цю станцію та вже 21 березня ударила по ній з артилерії. Варто додати, що раніше війська Росії використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.