Руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал. что Россия снова атаковала газоизмерительную станцию "Суджа". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение.

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Там вспыхнул пожар

В результате атаки на газоизмерительную станцию там вспыхнул масштабный пожар.

Это уже не первая такая атака по станции. Ранее Россия обвиняла в этом, однако в Генштабе опровергали эти обвинения.

В Генштабе отметили, что Россия наращивает дискредитационную кампанию против Украины. В частности, враг обвинил наши Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа".

Там объяснили, что летом 2024 года станцию бомбили управляемыми авиабомбами, а 18 марта россияне снова ударили по ней КАБами.

В частности, Россия продолжает атаковать эту станцию и уже 21 марта ударила по ней из артиллерии. Стоит добавить, что ранее войска России использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений.